В Петербурге четыре пассажирки автобуса пострадали в массовом ДТП

В массовом ДТП в Петербурге пострадали четыре пассажирки автобуса.

Источник: РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 8 апр — РИА Новости. Четыре пассажирки автобуса пострадали в массовом ДТП в Петербурге, по предварительным данным, они госпитализированы, сообщает ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

ДТП произошло в среду около полудня в Выборгском районе Петербурга.

«Водитель, управляя рейсовым автобусом “ПАЗ”, двигаясь по проспекту Энгельса, напротив дома 10 “д” по 8-му Верхнему переулку, столкнулся с двигавшимся впереди в попутном направлении автомобилем Mercedes, который по инерции совершил наезд на автомобиль Toyota, а тот, в свою очередь, “догнал” Kia. В результате ДТП пострадали четверо женщин-пассажиров автобуса в возрасте 25−76 лет», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, они госпитализированы с травмами средней степени тяжести.

По факту ДТП проводится проверка.