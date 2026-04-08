СК показал фото девушки-турагента из Минска, обманувшей 16 человек на 100 000 рублей

В Следственном комитете опубликовали фото турагента из Минска, которая обманула более 16 человек.
Следователи установили, что с июня 2025 года подозреваемая 21-летняя минчанка предлагала услуги по организации путешествий. С клиентов девушка брала предоплату, чтобы якобы внести деньги за бронь и путевки, но в действительности полученные деньги на приобретение туров не направлялись.
К правоохранителям обратились 16 обманутых турагентом потерпевших. Общий ущерб уже превышает 120 тысяч белорусских рублей. Но следователи считают, что жертв аферистки может быть больше.
Турагент брала предоплату за путевки, но деньги тратила сама. Фото: СК.
Пострадавших от противоправных действий девушки на фото просят обратиться в СК по телефону (8017) — 389 — 68 — 14.
