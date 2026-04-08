Водопропускная труба обрушилась в Шахунье из-за паводка

В деревне Малое Рыбаково произошло частичное обрушение водопропускной трубы из-за активного таяния снега и подмыва грунта паводковыми водами. Об этом сообщили в администрации городского округа город Шахунья. Инцидент зафиксирован у местного пруда, где сложилась угроза безопасности дорожного сообщения и целостности гидротехнического сооружения.
Ликвидация последствий аварии началась незамедлительно силами специалистов МБУ «Благоустройство» при активном участии депутатов и местных предпринимателей. Поврежденный участок укрепляют бетонными блоками и засыпают щебнем, чтобы стабилизировать конструкцию. Для проведения работ была привлечена спецтехника, предоставленная добровольцами из числа местных жителей.
Благодаря оперативной реакции всех служб риски дальнейшего размыва территории удалось минимизировать. Власти округа напоминают жителям о необходимости незамедлительно сообщать в ЕДДС по телефону при обнаружении заторов в водоотводных каналах или угрозе подтопления жилых домов в период половодья.
Ранее сообщалось, что несколько мостов в Семёновском округе затопило 7 апреля.