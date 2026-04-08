Водопропускная труба обрушилась в Шахунье из-за паводка

В деревне Малое Рыбаково произошло частичное обрушение водопропускной трубы из-за активного таяния снега и подмыва грунта паводковыми водами. Об этом сообщили в администрации городского округа город Шахунья. Инцидент зафиксирован у местного пруда, где сложилась угроза безопасности дорожного сообщения и целостности гидротехнического сооружения.