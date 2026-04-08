Рецидивисты вымогали деньги у участника СВО

В Волгоградской области задержали двух мужчин. По данным правоохранителей, они занимались вымогательством денег у участника специальной военной операции на Украине. Зная, что у молодого человека есть деньги, подельники решили обогатиться за его счет. И придумали хитрую схему — запугать военнослужащего тем, что распространят о нем неблаговидную информацию. Подробности в материале «АиФ-Волгоград».
Угрожали ославить наркоманом и требовали плату за молчание.
Задержание полицейские провели еще 3 апреля. Но пресс-служба волгоградского главка МВД сообщила о событиях тех дней только пять дней спустя. Само же преступление двое молодых людей, уже имеющих за плечами по несколько судимостей, совершили с 7 по 10 марта.
В те дни 25-летний военнослужащий находился в волгоградском медучреждении на лечении. В городе он случайно встретил своих знакомых.
«Приятели поняли, что у их общего знакомого имеются денежные средства. И решили незаконно обогатиться за его счет», — поясняют в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
Потерпевшего волгоградцы преследовали в течение нескольких дней. Они угрожали, что расскажут всем его знакомым, что он — наркоман. И обещали не делать этого, если он отдаст им айфон стоимостью 45 тысяч рублей и деньги — 80 тысяч. А когда поняли, что на шантаж молодой человек не поддается, стали избивать его, демонстрируя нож.
«Испугавшись угроз, военнослужащий передал сообщникам деньги и сотовый телефон. Те скрылись», — поясняют полицейском ведомстве.
Через некоторое время потерпевший обратился в полицию.
Волгоградцев просят вспомнить другие преступления подельников.
Полицейские установили местонахождение злоумышленников. 3 апреля 2026 года сотрудники Центра по противодействию экстремизму при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали 25-летнего и 28-летнего волгоградцев.
Попавшие на видео подозреваемые уверяли — они понятия не имеют, почему попали в поле зрения правоохранительных органов.
В отношении задержанных следователем ГСУ регионального главка МВД возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 163 УК РФ — «Вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества с применением насилия, совершенное группой лиц по предварительному сговору».
В отношении молодых людей избрана мера пресечения — суд заключил их под стражу. Если их вина будет доказана, злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до 7 лет.
Правоохранители обращаются к жителям региона: возможно, кому-либо известно что-то о других преступлениях этих людей.
«Просим незамедлительно обратиться в ближайший отдел полиции или по телефонам: 102, 112 или 8 (8442) 30−43−45 — в дежурную часть ГУ МВД России по Волгоградской области», — предлагают в полиции.
Запугали розыском за долги по алиментам.
Между тем участники СВО не впервые становятся жертвами преступлений. Так, в первых числах марта в волгоградском Следкоме сообщали: возбуждено уголовное дело в отношении двух местных жителей, которых подозреваются в мошенничестве.
«По данным следствия, осенью 2025 года они разработали план, чтобы похитить у одного из военнослужащих единовременную материальную помощь, положенную ему как участнику специальной военной операции», — рассказывает старший помощник руководителя регионального СУ СК по взаимодействию со СМИ Наталия Рудник.
Подельники сообщили мужчине, что он находится в розыске как злостный алиментщик. Тот поверил аферистам и выдал им нотариальную доверенность, предоставив возможность распоряжаться всеми средствами, находящимися на его счетах, оставив банковскую карту, которой подозреваемые и воспользовались в собственных интересах. Ущерб пострадавшему составил около 1,5 млн рублей.
Орудовали уроженцы стран ближнего зарубежья.
Несколькими днями позже в СУ СК по Волгоградской области сообщили, что следственными органами завершено расследование другого уголовного дела — о серии хищений социальных выплат участников СВО. Это преступление совершили уроженцы стран ближнего зарубежья.
«Фигуранты действовали на территории Волгограда с 2024-го по 2025 год. Они обманным путем получали доступ к банковским картам потерпевших и информации о поступлении на них социальные выплаты. А после переводили деньги на подконтрольные счета и обналичивали. Доверенности и иные документы, позволяющие осуществлять переводы, мошенники подделывали», — рассказывает Наталия Рудник.
Следствием установило несколько эпизодов преступлений. Общая сумма причиненного сообщниками ущерба превысила 6 млн рублей. На их имущество был наложен арест на сумму более 7 млн рублей. Сами они арестованы.
Обвинение подельникам предъявлены по трем статьям УК РФ:
п.п. «а, б» ч. 4 ст. 158 УК РФ — «Кража, совершенная организованной группой в особо крупном размере»;
ч.2 ст. 174.1 УК РФ — «Легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, совершенная в крупном размере».
ч. 4 ст. 159 УК РФ — «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».
Суд пока не вынес своего решения.