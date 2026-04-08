«Спасибо скажи, что жив!» Охранник лечил гайморит, но в итоге лишился глаза

«Я потерял глаз, работу. Они испортили мне всю жизнь!» — сетует пенсионер Николай Хупченко. Несколько лет назад он лёг в больницу с обычным гайморитом, но в итоге испытал невыносимые боли и остался без глаза.
Пять лет мужчина искал справедливости, и только недавно Четвёртый кассационный суд вынес окончательное решение в его пользу. Теперь больница должна выплатить мужчине миллион рублей компенсации. Подробности — в материале rostov.aif.ru.
«Я всё потерял».
Ещё в 2021 году у 62-летнего Николая Ивановича заболела левая сторона головы. Терапевт направил к лору, а тот — в стационар. Там медики диагностировали гайморит и назначили пункционную гайморотомию. Это процедура, при которой специалисты прокалывают стенку гайморовой пазухи для удаления патологического содержимого — гноя, слизи или инородных тел.
Пациенту сделали процедуру и оставили в стационаре. На следующее утро, которое выпало на субботу, глаз мужчины начал опухать, как и вся левая сторона лица. В выходные в отделении находился лишь дежурный врач.
«На жалобы он ответил, что ничего сделать не может. Нужно ждать лечащего врача», — вспоминает мужчина в телефонном разговоре с rostov.aif.ru.
Он ждал. В воскресенье глаз «заплыл». А вечером, пациент, лёжа перед телевизором, понял: левый глаз перестал видеть.
В понедельник лечащий врач, услышав о слепоте, срочно направил Николая Ивановича к окулисту. Вердикт был неутешительным: лопнула сечатка, зрение не восстановить.
Николая начали мучить жуткие головные боли, от которых не помогали даже сильнодействующие уколы. В итоге глаз пришлось удалить. Мужчина работал охранником на атомной станции. После потери глаза он не смог дальше выполнять свои обязанности.
«Я потерял работу, я всё потерял. Меня уважали коллеги, я исправно работал. Но, увы. Они испортили мне всю жизнь», — вспоминает Николай Иванович.
«Даже не извинился».
Началась борьба за справедливость, которая длилась без малого пять лет. Поначалу ответ от различных инстанций был один: «Лечение оказано правильно».
«Потрогайте мой стеклянный глаз! Где здесь враньё? Верните мне зрение и здоровье — готов обменять у вас свой стеклянный глаз на здоровый!» — говорил Николай.
Он пошёл в суд. Экспертиза подтвердила: вред здоровью нанесён вследствие некачественно оказанной медицинской помощи. Суд первой инстанции обязал две больницы выплатить компенсацию: 500 тыс. рублей морального вреда, а также возместить расходы.
Больницы обжаловали решение. Апелляция учла глубину страданий истца и увеличила компенсацию до одного млн рублей.
Не сдавались и ответчики: подали кассационную жалобу, утверждая, что осложнения были «непредсказуемы» из-за хронических заболеваний пациента. Четвёртый кассационный суд общей юрисдикции рассмотрел доводы сторон и оставил решение апелляции в силе.
«Выслушав мнения сторон, кассационный суд поддержал решение апелляционного суда и оставил его в силе», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Кассационная жалоба больниц осталась без удовлетворения. Решение вступило в законную силу.
«Спасибо жене и дочери, которые не дали мне опустить руки. Когда рядом есть близкие, которые поддерживают, это многого стоит», — добавил Николай Хупченко.
Он рассказал корреспонденту rostov.aif.ru, что врач, который делал ту гайморотомию, даже и не думал извиняться, а наоборот, накричал на него.
«Он мне говорил: “Скажи спасибо, что живой остался”. Потом в гневе погнался за мной», — вспоминает Николай.
Сегодня у Николая Ивановича вместо глаза протез.
«Искусственный глаз нужно менять каждый год. Стоит он недёшево», — сетует пенсионер.
Его лицо так и не восстановилось до конца. Левая половина онемевшая и перекошенная, поэтому он планирует ещё взыскать с больницы средства на лечение. Хотя деньги, конечно, не вернут здоровье и потраченные нервы.