Спасатели эвакуировали женщину и ребенка при пожаре в Новосибирске

Загорелась квартира на улице Фадеева.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске загорелась квартира на седьмом этаже жилого дома, расположенного на улице Фадеева, 66/4. Огонь охватил жилье, но внутри никого не оказалось. Об этом КП-Новосибирск сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Сотрудники МЧС прибыли на место и справились с огнем за полчаса. Из соседней квартиры спасатели с помощью специальных устройств вывели женщину и маленького ребенка.

Остальные жильцы покинули подъезд сами по незадымляемой лестнице. Информация о пострадавших в ведомство не поступала.