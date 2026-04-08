Бастрыкин взял под контроль дело об отравлении жителей в Уренском округе

На данный момент известно о 54 обратившихся за медицинской помощью, среди которых есть дети. Пять человек остаются в больнице в состоянии средней степени тяжести. В округе приняты экстренные меры: школы переведены на дистанционное обучение, проводится гиперхлорирование сетей и вакцинация групп риска. Эксперты предполагают, что причиной инцидента мог стать разовый заброс паводковых вод в систему водоснабжения на фоне сложной обстановки с половодьем в регионе.