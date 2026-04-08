Бастрыкин взял под контроль дело об отравлении жителей в Уренском округе

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования массового отравления в Нижегородской области. Об этом сообщили в Информационном центре СК России. По факту госпитализации жителей Уренского муниципального округа возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По предварительным данным следствия, пострадавшие употребляли сырую воду из централизованной системы холодного водоснабжения.
На данный момент известно о 54 обратившихся за медицинской помощью, среди которых есть дети. Пять человек остаются в больнице в состоянии средней степени тяжести. В округе приняты экстренные меры: школы переведены на дистанционное обучение, проводится гиперхлорирование сетей и вакцинация групп риска. Эксперты предполагают, что причиной инцидента мог стать разовый заброс паводковых вод в систему водоснабжения на фоне сложной обстановки с половодьем в регионе.
Глава ведомства поручил руководителю регионального управления СК Айрату Ахметшину детально установить все обстоятельства произошедшего.