В Воронеже задержали курьера мошенников, который похитил у пенсионера 2,4 млн руб

74 летний воронежец обратился в полицию, когда его обманули аферисты. Как рассказал пенсионер правоохранителям, ему позвонили якобы сотрудники ФСБ. Лже-силовики напугали пожилого человека, что они с супругой подозреваются в финансировании недружественного государства и им грозит уголовная ответственность. Мошенники убедили пенсионеров передать им все имеющиеся дома наличности. 5 февраля около двух часов ночи мужчина отдал 2,4 млн курьеру на улице Богатырская.