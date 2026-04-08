В Воронеже задержали курьера мошенников, который похитил у пенсионера 2,4 млн руб

Оперативники поймали в Воронеже пособника телефонных мошенников.
74 летний воронежец обратился в полицию, когда его обманули аферисты. Как рассказал пенсионер правоохранителям, ему позвонили якобы сотрудники ФСБ. Лже-силовики напугали пожилого человека, что они с супругой подозреваются в финансировании недружественного государства и им грозит уголовная ответственность. Мошенники убедили пенсионеров передать им все имеющиеся дома наличности. 5 февраля около двух часов ночи мужчина отдал 2,4 млн курьеру на улице Богатырская.
Молодого человека задержали.
−18-летний житель Белгородской области сначала был дроппером, получая по 10 000 рублей за схему, а затем стал курьером — за каждую доставку парень зарабатывал 50 000 рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы, — сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.