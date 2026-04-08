На Дону найдено тело подозреваемого в двойном убийстве в Таганроге

8 апреля на Дону полицейские обнаружили подозреваемого в двойном убийстве в Таганроге без признаков жизни. Информацию подтвердили в ГУ МВД России по Ростовской области.
«Сегодня благодаря взаимодействию полиции, Следственного комитета и граждан, удалось обнаружить тело подозреваемого без признаков жизни», — проинформировали в ведомстве.
Следственно-оперативная группа прибыла на место обнаружения тела. Объявленный в розыск подозреваемый был найден в салоне машины. Правоохранители и следователи продолжают работать на месте происшествия.
Напомним, 6 апреля в Таганроге в частном доме обнаружили тела мужчины и женщины с признаками насильственной смерти. Позже стало известно, что в розыск объявлен подозреваемый в убийстве — 32-летний Варшам Давтян. Он передвигался на автомобиле «Киа Спортейдж».