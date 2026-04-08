На Дону найдено тело подозреваемого в убийстве родителей

В Ростовской области 8 апреля нашли мужчину, которого подозревают в убийстве собственных родителей. Об этом сообщает источник «КП-Ростов-на-Дону».
По словам источника, предполагаемый преступник скончался. Правоохранители обнаружили тело мужчины. Подробности произошедшего пока неизвестны.
Позже в ГУ МВД по Ростовской области подтвердили информацию о том, что предполагаемого преступника нашли. В ведомстве уточнили, что его тело находилось в салоне автомобиля.
— В настоящее время на месте происшествия продолжают работать сотрудники полиции и следственных органов, — прокомментировали в Донском главке МВД.
Напомним, 7 апреля следователи сообщили о двойном убийстве, произошедшем в Таганроге. Тела мужчины и женщины были найдены в их же доме. Ранее источник «КП-Ростов-на-Дону» сообщал, что в преступлении подозревают сына супругов, который скрылся в неизвестном направлении. Что найти его и задержать, в Ростовской области создали оперативный штаб.