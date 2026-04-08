Мужчина разгромил детский сад в Минске

В Минске неадекватный мужчина ночью пробрался в детский сад и устроил погром. Подробности рассказали в Госкомитете судебных экспертиз.
Милицию вызвали работники одного из детских садов в Минске, сообщив, что неизвестный мужчина ночью проник в учреждение и устроил погром.
Эксперт-криминалист нашел на месте преступления следы обуви, а трасологическая экспертиза показала, что они принадлежат задержанному 28-летнему минчанину.
Минчанин проник в здание учреждения в ночное время, где совершил погром. Фото: ГКСЭ.
Также выяснилось, что мужчина был ранее судим, в детский сад он пробрался в состоянии наркотического опьянения.
— Действиям фигуранта будет дана правовая оценка, — уточнили в ГКСЭ.
