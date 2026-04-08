Троих мужчин арестовали за убийство экс-чиновника в Шахунье

В Нижегородской области полицейские и следователи раскрыли резонансное убийство 60-летнего предпринимателя в городе Шахунья. Об этом сообщили в пресс-службах региональных ГУ МВД и СУ СК России. Тело мужчины с огнестрельными ранениями было обнаружено 26 марта в частном доме на улице Комсомольской. Благодаря совместной работе криминалистов из областного центра и оперативных подразделений, при силовой поддержке СОБР «Мираж», удалось установить и задержать троих подозреваемых.
Первым был задержан 46-летний ранее судимый местный житель, а на следующий день под стражу взяли его предполагаемых сообщников 32 и 40 лет. В ходе обысков правоохранители собрали доказательства их причастности к преступлению, включая показания свидетелей и результаты экспертиз. В настоящее время всем фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, расследование уголовного дела по статье об убийстве продолжается.
Следствие проверяет все возможные мотивы нападения на известного в городе фермера. Жертвой преступников стал экс-депутат Минкаил Саидов. Ранее СМИ сообщали шокирующие подробности: выстрелы из охотничьего ружья буквально не оставили от головы погибшего ничего целого.