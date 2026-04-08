В Воронеже многодетной матери два года незаконно отказывали в маткапитале

Прокуроры добились восстановления прав женщины.

Источник: Комсомольская правда

Жительница Советского района Воронежа пожаловалась в прокуратуру на нарушении ее прав как многодетной матери. Женщина в апреле 2024 года обратилась в органы социальной защиты населения с заявлением о выдаче сертификата на региональный материнский капитал. Однако ей отказали из-за того, что не подтвержден факт ее проживания на территории Воронежской области более одного года.

— Семья фактически с 2012 года проживает в регионе. К тому же, отсутствие постоянной регистрации не может являться основанием ограничения прав и свобод граждан, предусмотренных Конституцией РФ. Прокуратура восстановила права женщины через суд — за многодетной матерью признано право на получение регионального материнского капитала, — сообщили в прокуратуре Воронежской области.