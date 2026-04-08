Стали известны подробности о семье подростка, убившего учителя в Прикамье

Подробности о семье подростка, который напал на учителя в Пермском крае, рассказал его адвокат, сообщает портал 59.RU.
Речь о девятикласснике, который утром 7 апреля нанёс учителю русского языка и литературы несколько ножевых ранений. Пострадавшая скончалась в больнице.
8 апреля в Свердловском суде избирают меру пресечения для подростка. Его защищает назначенный адвокат Елена Балуева. По словам защитника, у школьника полная семья, оба родителя работают и не проявляют агрессии к детям.
Также адвокат рассказала, что последнее время подростка мучили головные боли, из-за которых он проходил лечение в Перми. Во время пребывания в больнице мальчик много пропустил из школьной программы, поэтому они с мамой решили остаться на второй год.
После нападения на учителя подросток сам пришёл в полицию и во всём признался. Елена Балуева считает, что школьник находился в психотравматическом состоянии, но понимает, что совершил страшные вещи и готов понести наказание.