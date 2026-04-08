Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В зоопарке Ленобласти погибли 33 попугая

В контактном зоопарке в Кудрово погибли 33 попугая. Тела птиц направлены на экспертизу для установления причин произошедшего, сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Источник: Группа зоопарка «МИР ПОПУГАЕВ» ВКонтакте

«По результатам экспертизы будет принято соответствующее процессуальное решение», — добавили в полиции.

Инцидент затронул и сотрудников учреждения: двум женщинам потребовалась медицинская помощь.

«Двоих девчонок-администраторов увезли на скорой. Газ менее ощутимый для людей, но ядовитый для попугаев. Сотрудницам поставили диагноз “отравление неизвестным веществом”», — рассказал владелец зоопарка Павел Германов.

По его словам, на момент происшествия окна в помещении были открыты, пишет 47news. Он не исключил, что в зоопарк могли намеренно выпустить некое вещество. Германов уточнил, что учреждение работает с 8 марта 2024 года и имеет лицензию, выданную центральным аппаратом Россельхознадзора.