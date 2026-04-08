В зоопарке Ленобласти погибли 33 попугая

«По результатам экспертизы будет принято соответствующее процессуальное решение», — добавили в полиции.
Инцидент затронул и сотрудников учреждения: двум женщинам потребовалась медицинская помощь.
«Двоих девчонок-администраторов увезли на скорой. Газ менее ощутимый для людей, но ядовитый для попугаев. Сотрудницам поставили диагноз “отравление неизвестным веществом”», — рассказал владелец зоопарка Павел Германов.
По его словам, на момент происшествия окна в помещении были открыты, пишет 47news. Он не исключил, что в зоопарк могли намеренно выпустить некое вещество. Германов уточнил, что учреждение работает с 8 марта 2024 года и имеет лицензию, выданную центральным аппаратом Россельхознадзора.