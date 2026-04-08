В Беларуси директор госучреждения получила 2,5 года, устроив сына сторожем

Как сообщили в Генеральной прокуратуре, 53-летняя директор одного из госпредприятий Червенского района устроила на работу своего сына сторожем в эту же организацию. При этом сын на самом деле не работал, но зарплата ему исправно перечислялась.
Для того, чтобы скрыть факт отсутствия сына на рабочем месте, женщина приходила к началу и концу смены на его рабочее место и в журнале приема-сдачи дежурства отражала сведения о том, что якобы сын заступил на смену, а в конце смены — передал ее другому сторожу.
Так продолжалось с ноября 2020 года по февраль 2023 года. При этом в эти дни обязанности вахтера-сторожа на самом деле фактически никто не исполнял вовсе. Вместе с тем, в табеле учета рабочего времени «рабочие» смены отражались как фактически отработанные.
Как сообщили правоохранители, в результате этих действий госучреждению нанесен ущерб, который превысил 3 тысячи белорусских рублей.
Обвиняемые мать и сын свою вину признали полностью, в добровольном порядке и в полном объеме возместили сумму ущерба.
Решение суда: ограничения свободы без направления в исправительное учреждения открытого типа на срок 2,5 года. Помимо этого, вердикт суда содержит и запрет на занятие должностей, которые связаны с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на протяжении 5 лет.
Ранее мы писали о том, что Министерстве образования рассказали о военно-полевых сборах, которые ждут десятиклассников в Беларуси уже в конце мая 2026 года (читать далее вот тут).