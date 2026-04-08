Детали гибели подозреваемого в двойном убийстве сообщили в СК Ростовской области

В Ростовской области нашли мертвым подозреваемого в двойном убийстве. Детали сообщили сегодня, 8 апреля, в пресс-службе СУ СК России по региону.
По данным следствия, 6 апреля 2026 года стало известно о гибели супружеской пары: в частном доме в Таганроге нашли 67-летнего мужчину и 56-летнюю женщину с огнестрельными ранениями.
Позже в преступлении заподозрили 32-летнего сына погибших. Он скрылся на автомобиле «Киа Спортейдж» (Kia Sportage). Мужчину начали искать.
Благодаря анализу записей с дорожных камер следователи совместно с коллегами из МВД отследили машину, и эти данные помогли найти подозреваемого. Иномарку, а также самого водителя со смертельной травмой обнаружили в Неклиновском районе Ростовской области.
Следователи осматривают место происшествия, выясняются обстоятельства произошедшего. Продолжается расследование убийства супружеской пары (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ).
