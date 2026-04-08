Подозреваемый в убийстве пожилых родителей в Таганроге найден мертвым

6 апреля в одном из частных домов Таганрога были обнаружены тела 67-летнего мужчины и 56-летней женщины с огнестрельными ранениями. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье об убийстве двух лиц. Позже была установлена причастность к убийству 32-летнего сына погибших, которого объявили в розыск.