Ричмонд
+7°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подозреваемый в убийстве пожилых родителей в Таганроге найден мертвым

В Неклиновском районе Ростовской области полиция и следователи установили местонахождение причастного к двойному убийству супружеской пары в Таганроге, скрывшегося с места преступления. Об этом сообщается в MAX СУ СК России по региону.

По данным ведомства, автомобиль, а также тело мужчины в нем удалось найти благодаря записям с камер видеонаблюдения, установленных в городе.

В настоящий момент выясняются все обстоятельства совершенного преступления.

6 апреля в одном из частных домов Таганрога были обнаружены тела 67-летнего мужчины и 56-летней женщины с огнестрельными ранениями. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье об убийстве двух лиц. Позже была установлена причастность к убийству 32-летнего сына погибших, которого объявили в розыск.