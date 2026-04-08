Подозреваемый в убийстве пожилых родителей в Таганроге найден мертвым

В Неклиновском районе Ростовской области полиция и следователи установили местонахождение причастного к двойному убийству супружеской пары в Таганроге, скрывшегося с места преступления. Об этом сообщается в MAX СУ СК России по региону.
По данным ведомства, автомобиль, а также тело мужчины в нем удалось найти благодаря записям с камер видеонаблюдения, установленных в городе.
В настоящий момент выясняются все обстоятельства совершенного преступления.
6 апреля в одном из частных домов Таганрога были обнаружены тела 67-летнего мужчины и 56-летней женщины с огнестрельными ранениями. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье об убийстве двух лиц. Позже была установлена причастность к убийству 32-летнего сына погибших, которого объявили в розыск.