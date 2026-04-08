Черновик от 08.04.2026 18:10 (Никита Мышаев)

В Нижегородской области за сутки 8 апреля зафиксированы новые случаи подтоплений в Ветлужском, Гагинском, Городецком и Ардатовском округах. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. Особо сложная обстановка сложилась в Городецком округе: вода зашла на территорию детских лагерей «Салют» и имени Гуцева, а в пансионате «Аврора» и деревне Косково оказались подтоплены жилые и административные корпуса.
В регионе продолжается затопление транспортной инфраструктуры. Под водой скрылись низководный мост через реку Иржа в Ардатовском округе и четыре участка автомобильных дорог в Воскресенском и Городецком округах. В населенных пунктах, лишившихся наземного сообщения, спасатели организовали лодочные переправы. По данным ведомства, погибших и пострадавших нет, а эвакуация жителей в пункты временного размещения на данный момент не требуется.
Специалисты МЧС ведут круглосуточный мониторинг ситуации, контролируя работу оперативных групп в муниципалитетах. Из-за рекордных снегозапасов уровень воды в малых реках продолжает расти, создавая угрозу придомовым территориям в Гагине и Зиняках.