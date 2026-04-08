Черновик от 08.04.2026 18:10 (Никита Мышаев)

В регионе продолжается затопление транспортной инфраструктуры. Под водой скрылись низководный мост через реку Иржа в Ардатовском округе и четыре участка автомобильных дорог в Воскресенском и Городецком округах. В населенных пунктах, лишившихся наземного сообщения, спасатели организовали лодочные переправы. По данным ведомства, погибших и пострадавших нет, а эвакуация жителей в пункты временного размещения на данный момент не требуется.