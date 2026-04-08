В Воронеже гость зарезал хозяина во время застолья

7 апреля воронежских правоохранителей вызвали на улицу Керамическую по поводу убийства. В одной из квартир полицейские обнаружили тело 37-летнего мужчины с ножевыми ранениями.
Как выяснили силовики, в квартире выпивала компания. Во время застолья произошла ссора, в ходе которой гость ударил хозяина ножом в грудь. Ставшая очевидцем событий женщина сообщила об инциденте знакомым, которые и вызвали правоохранителей.
— Во взаимодействии с сотрудниками полиции задержан 41-летний знакомый погибшего. Он признался. Следствие ходатайствует перед судом о заключении подозреваемого под стражу. Устанавливаются все обстоятельства преступления, — сообщили в следственном управлении СК России по Воронежской области.
Максимальное наказание за убийство — до 15 лет.