В Нижегородской области задержали троих подозреваемых в убийстве предпринимателя

В Нижегородской области задержаны трое рецидивистов, подозреваемых в убийстве 60-летнего предпринимателя. Все они оказали сопротивление сотрудникам полиции.
Как сообщило МВД по региону, труп предпринимателя был обнаружен 26 марта в доме по улице Комсомольской города Шахунья. По предварительным данным, погибший был застрелен из охотничьего ружья.
Вскоре правоохранители установили троих причастных к совершению преступления. Первый из них — 46-летний ранее неоднократно судимый житель Шахуньи — был задержан третьего апреля на автотрассе «Нижний Новгород — Шахунья — Яранск». В операции участвовали сотрудники полиции, ГИБДД, а также регионального СУ СК при силовой поддержке СОБР «Мираж».
А на следующий день у деревни Туманино Шахунского района на территории деревообрабатывающего цеха задержаны и двое сообщников. Это местные жители 32 и 40 лет, каждый из них имеет не менее пяти судимостей.
Суд заключил их под стражу.
В СУ СК РФ по региону пояснили, что причастность подозреваемых к совершению убийства подтверждается заключениями экспертов, показаниями свидетелей, протоколами осмотров и обысков, а также иными материалами уголовного дела.
Расследование продолжается.