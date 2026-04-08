В Беларуси 12 лет тюрьмы грозит восьми менеджерам нескольких предприятий

Как сообщили в МВД Беларуси, правоохранителями установлены восемь должностных лиц, которые работали на нескольких сельхозпредприятиях Беларуси.
Следствие выяснило, что в период с августа по ноябрь 2025 года на склады предприятий, где работали фигуранты, поступило более 1000 тонн семян рапса.
Однако вместо того, чтобы организовать хранения сырья, рапс оперативно был продан на сторону. Полученные деньги, а ущерб составил 1,5 миллиона белорусских рублей, обвиняемые обналичили, в том числе и посредством иностранных юрлиц. После чего полученную «прибыль» они разделили между собой.
Фигурантам вменяется хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Максимальное наказание — до 12 лет.
В МВД также констатировали, что правоохранители продолжают работу по выявлению нарушений в агропромышленном комплексе Беларуси.
