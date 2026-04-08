Пять округов Нижегородской области находятся в зоне паводка по состоянию на среду, 8 апреля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
В зоне затопления оказались придомовые территории в Ветлужском (рабочий поселок им. Калинина), Гагинском (село Гагино) и Городецком муниципальных округах (село Зиняки, деревни Чуркино и Косково, территория детских оздоровительных лагерей им. Гуцева и «Салют», а также пансионата «Аврора»), низководный автомобильный мост через реку Иржа в Ардатовском (около деревни Мыза), участки автодорог в Городецком (деревня Мошкино — деревня Конево; Шадрино — Коньково) и Воскресенском муниципальном округах (Воскресенское — Б. Юронга).
Отдыхающих на затопленных территориях детских оздоровительных лагерей и пансионата нет, персонал данных учреждений не работает. Через затопленные участки автодорог организованы лодочные переправы.
Погибших и пострадавших людей нет, эвакуация жителей в пункты временного размещения не требуется. Организован круглосуточный сбор и мониторинг информации о паводковой обстановке.
Напомним, что СНТ «Ольха» на Бору может полностью оказаться под водой.