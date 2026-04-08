Под Ростовом сгорел торговый павильон

В Ростовской области ночной пожар уничтожил ларек.

Источник: Комсомольская правда

В Каменске-Шахтинском Ростовской области в ночь на 8 апреля произошел серьезный пожар. Как рассказали в региональном МЧС, около четырех часов утра в переулке Коммунистическом загорелся торговый ларек. Сообщение о происшествии поступило на пульт дежурного в 03:41.

— Огонь охватил павильон, расположенный в районе дома № 73/71, — сообщили в экстренной службе.

На место оперативно выехали два пожарных расчета — в тушении были задействованы восемь спасателей и две единицы техники. Справиться с огнем удалось за полчаса: в 04:13 пожар был полностью ликвидирован.

По данным ГУ МЧС по Ростовской области, пламя успело распространиться на площади 5 квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал. Сейчас специалисты устанавливают причину возгорания.

