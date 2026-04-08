В Перми арестован подросток, убивший педагога у входа в школу

Пермский суд взял под стражу подростка, который 7 апреля несколько раз ударил ножом учителя добрянской школы № 5. Об этом сообщили в пресс-службе пермского краевого суда.

Источник: Российская газета

Пермский суд взял под стражу подростка, который 7 апреля несколько раз ударил ножом учителя добрянской школы № 5. Об этом сообщили в пресс-службе пермского краевого суда.

С ходатайством об аресте обвиняемого в суд вышли следователи СК РФ по Пермскому краю. Оно было поддержано прокуратурой. В итоге подросток взят под стражу на два месяца.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ (убийство). Напомним, что 7 апреля 17-летний ученик нанес своему классному руководителю Олесе Багуте не менее семи ножевых ранений, от которых она скончалась.