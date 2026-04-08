Суд конфисковал имущество экс-замгубернатора Кубани Миньковой в пользу РФ

Суд конфисковал имущество чиновника Кубани стоимостью 338 млн руб.

Источник: Комсомольская правда

Суд постановил изъять имущество семьи экс-вице-губернатора Кубани Анны Миньковой, полученное незаконно через коррупцию. Отмечается, что имущество чиновницы и её семьи на 338 млн руб. изъято в пользу государства по решению Прикубанского суда. Об этом стало известно благодаря постановлению суда, опубликованному в официальном Telegram-канале.

Бывшая чиновница Минькова и члены ее семьи скрывали доход, регистрируя активы на родственников. Семья приобрела 21 объект имущества на 110 млн руб., рыночная стоимость — 338 млн руб. Суд признал часть активов Анны Миньковой результатом коррупции.

Ранее KP.RU сообщил, что продолжается расследование по делу об имуществе так называемой «золотой судьи» Краснодара Елены Хахалевой и ее родственников. Стало известно, что имущество сестры и матери судьи также арестовано.