Экс-схиигумен Сергий* внесен в список террористов и экстремистов в РФ

Как писал сайт KP.RU, в январе 2023 года суд в Москве огласил приговор экс-схиигумену Сергию*. Бывший священнослужитель был признан виновным по статье «возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства» и приговорен к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы. При этом в ноябре 2021 года его уже приговаривали к 3,5 годам лишения свободы. Путем неполного сложения наказаний ему было назначено семь лет лишения свободы.