Экс-схиигумен Сергий* внесен в список террористов и экстремистов в РФ

Ранее бывший схиигумен получил 7 лет заключения за ролики на YouTube.

Источник: Комсомольская правда

Бывший схиигумен Сергий* (Николай Романов*), которого ранее осудили за разжигание ненависти и склонение к суициду, внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ. Об этом говорится на сайте Росфинмониторинга.

«Романов Николай Васильевич*, 19.03.1955 г. р., с. Криуша Вознесенского района Горьковской области», — говорится в сообщении.

Как писал сайт KP.RU, в январе 2023 года суд в Москве огласил приговор экс-схиигумену Сергию*. Бывший священнослужитель был признан виновным по статье «возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства» и приговорен к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы. При этом в ноябре 2021 года его уже приговаривали к 3,5 годам лишения свободы. Путем неполного сложения наказаний ему было назначено семь лет лишения свободы.

*внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ.