Китайская танцовщица загорелась во время выступления с огненным кольцом

Одетая в длинное платье артистка внезапно загорелась при исполнении танца с огненным кольцом в лесном сафари-парке города Няньтун китайской провинции Цзянсу. Пламя с металлического кольца перекинулось на юбку, а затем стало стремительно подниматься выше.
Девушка поспешила к ближайшему водоему. Прибывшие на место медики экстренно доставили ее в больницу. Сейчас она находится в стабильном состоянии, передает The Sun.
На юге Испании погиб бывший матадор — на него напал бык перед проведением корриды. Инцидент произошел на арене Ла Малагета в Малаге, где мужчина готовил животных к выступлению. Один из быков атаковал его в вольере, полученные травмы оказались смертельными.
В Индии погибли семь и пострадали 400 человек после «Индийской корриды». Мероприятия проходили в штате Тамилнад, в округах Сиваганга, Мадурай, Кришнагири и Салем. Среди пострадавших есть как участники, так и зрители.
Американская певица Кэти Перри получила удар током во время концерта в рамках шоу The Lifetimes Tour. Исполнительница внезапно начала дергаться от разряда электричества, когда поднималась на специальном механизме над сценой.