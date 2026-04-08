Китайская танцовщица загорелась во время выступления с огненным кольцом

На юге Испании погиб бывший матадор — на него напал бык перед проведением корриды. Инцидент произошел на арене Ла Малагета в Малаге, где мужчина готовил животных к выступлению. Один из быков атаковал его в вольере, полученные травмы оказались смертельными.