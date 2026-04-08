Бастрыкину предоставят доклад о ходе расследования обстоятельств отравления в Уренском округе

Главе СК РФ Александру Бастрыкину предоставят доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного после отравления нескольких человек в Уренском округе, сообщается в официальном канале Следственного комитета Российской Федерации в МАХ.
По данным следствия, в период с 5 по 7 апреля в городскую больницу Уренского округа с признаками пищевого отравления были доставлены несколько человек. Со слов госпитализированных, все они пили сырую воду из системы централизованного холодного водоснабжения по месту проживания.
Уголовное дело было возбуждено по ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
Напомним, что Управлением Роспотребнадзора по Нижегородской области было организовано проведение комплекса санитарно‑противоэпидемических мероприятий в связи с регистрацией острых кишечных инфекций.