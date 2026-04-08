2,5 млн рублей взыскали с экс-полицейского в Нижегородской области

Установлено, что начальник ОГИБДД отдела МВД России «Лысковский» приобрел автомобиль BMW X6 XDRIVE в мае 2023 года. Чтобы уйти от необходимости декларирования, он оформил машину на родственника. Стоимость автомобиля составляла 2,5 млн рублей. При этом доходы экс-полицейского не позволяли купить машину.