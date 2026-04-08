2,5 млн рублей взыскали с экс-полицейского в Нижегородской области

Суд удовлетворил заявление прокуратуры о взыскании 2,5 млн рублей с бывшего полицейского в Нижегородской области. Об этом сообщили в прокуратуре региона.
Установлено, что начальник ОГИБДД отдела МВД России «Лысковский» приобрел автомобиль BMW X6 XDRIVE в мае 2023 года. Чтобы уйти от необходимости декларирования, он оформил машину на родственника. Стоимость автомобиля составляла 2,5 млн рублей. При этом доходы экс-полицейского не позволяли купить машину.
Суд также приговорил его к 3 годам колонии общего режима. Он лишен права служить в правоохранительных органах на 2 года.
Ранее сообщалось, что Бастрыкин заинтересовался покушением на убийство в Нижегородской области.