В Абакане ландшафтный пожар перекинулся на жилой дом

Согласно сообщению ведомства, пожарные подразделения работают по повышенному рангу вызова в Абакане на Аскизском тракте в районе улицы Д. Давыдова.
«Переход ландшафтного пожара на жилое строение, надворные постройки, баню, угроза перехода на соседние строения», — говорится в сообщении ведомства.
Пожарные продолжают борьбу с огнём. Угроза распространения на соседние здания сохраняется.
Ранее сообщалось, что в Хабаровске при тушении пожара в пятиэтажном жилом доме спасатели обнаружили тела мужчины и женщины без признаков жизни. Сигнал о возгорании поступил 6 апреля в 4 утра по местному времени, дым быстро распространился по коридорам.
