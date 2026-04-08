Ищут почти неделю: что известно об исчезновении Героя России Асылханова в Кузбассе

Исчезнувшего при загадочных обстоятельствах Героя России Алексея Асылханова почти неделю ищут в Кузбассе. 3 апреля 23-летний военнослужащий ушел на работу позднее, чем обычно, и не вернулся. Камеры видеонаблюдения засняли, как он садился в незнакомую машину. Асылханов участвовал в СВО, подбил 15 танков и 50 броневиков. В ходе боевых действий мужчина лишился ноги, позднее ему установили протез. Что могло случиться с Героем России — в материале «Вечерней Москвы».
Как пропал Асылханов.
Герой России Алексей Асылханов пропал в кузбасском военном городке Юрга 3 апреля. Около 16:00 23-летний военный вышел из своего дома на Фестивальной улице и отправился на работу. Его жену Валерию это удивило — молодой человек работал в Техникуме агротехнологий и сервиса, где в это время уже заканчивались все занятия.
— Обычно муж работал с 8:00 до 12:00. В этот день он почему-то отправился в техникум, когда пары уже закончились и студентов там уже не было. При этом сказал мне, что идет на работу. Обычно Алексей, даже если задерживался всего на пять минут, звонил мне и предупреждал об этом, — вспоминает Валерия.
С тех пор Асылханов дома не появлялся. Валерия позвонила в техникум, где работает муж, но там сообщили, что в день исчезновения его не было на работе.
В последний раз военный заходил в соцсети 3 апреля. На звонки и сообщения мужчина не отвечает, его телефон выключен. Жена Асылханова написала заявление о пропаже, но, по ее словам, с тех пор у полицейских не появилось никаких данных о его возможном местонахождении. Валерия вместе с родственниками мужа решила организовать собственные поиски, но и они не принесли результатов.
— Обратилась в полицию, но как таковых результатов нет и неизвестно, в каком направлении он пропал. Пообщалась с родственниками его, знакомыми, тоже никто не видел и не слышал его, — говорится в одном из постов, опубликованных Валерией в соцсетях.
Чем известен Асылханов.
Алексею Асылханову 23 года, он работает педагогом дополнительного образования в Техникуме агротехнологий и сервиса в Юрге. Вместе с тем он учится на заочном отделении в Кемеровском государственном университете.
В 2020 году Асылханова призвали на срочную службу в армию, а в ноябре 2022 года он отправился в зону спецоперации на Украине. Молодой человек служил разведчиком-оператором БПЛА в разведывательной роте 331-го ударного гвардейского парашютно-десантного Костромского полка ордена Кутузова. За время службы юноша уничтожил 15 танков и 50 бронированных машин недалеко от Бахмута.
В апреле 2023 года Асылханов получил свое первое ранение, но не покинул поле боя, пока не выполнил задачу. Затем он прошел лечение и вернулся в зону СВО. В феврале 2024 года военнослужащий получил еще одно серьезное ранение, лишившись ноги. При этом он самостоятельно смог оказать себе первую помощь и вызвать группу эвакуации. С тех пор Асылханов передвигается с помощью протеза.
В том же году Владимир Путин присвоил Асылханову звание Героя России и вручил ему медаль «Золотая звезда». А в Кузбассе юношу наградили медалями «За отвагу» и «За боевые отличия». На родине Асылханов стал участником региональной программы «СВОи Герои. КуZбасс», посвященной судьбам героев спецоперации на Украине.
Асылханов женат, у него есть три сестры и брат.
Что могло случиться с Героем России.
Алексея Асылханова ищут по всей Кемеровской области уже шестые сутки. Жена военного заметила несколько странностей в истории с его пропажей. По ее словам, обычно мужчина ездил на работу на своей машине, но 3 апреля она сломалась.
Позднее полицейские изучили камеры видеонаблюдения и выяснили, что в тот день Асылханов сел в другой автомобиль. Также нашлись свидетели, которые подтвердили эту информацию и сообщили, что, садясь в машину, военный поздоровался с водителем так, будто его знал.
— Номер авто полицейские мне не сообщили, возможно, не смогли разглядеть, — предположила Валерия в беседе с порталом News.ru.
Родственники и знакомые строят самые разные версии о причинах пропажи Асылханова. Одни предполагают, что мужчина готовит подарок жене на годовщину их свадьбы, но Валерия не согласна с этой теорией. Другие считают, что у военного появилась любовница, но супруга уверена, что он не способен на измену. По еще одной версии, Асылханов встретился с бывшими сослуживцами, решил с ними выпить и «загулял». Но Валерия говорит, что молодой человек равнодушен к алкоголю. Жители Юрги тоже не верят, что у Героя России могут быть проблемы со спиртным.
— Он известный человек в городе, адекватный, хорошо воспитанный парень, старший сын в приличной многодетной семье, постоянный гость на всех мероприятиях, пример для молодежи. Постоянно на виду, заметили бы пьяным — сразу бы все узнали, — рассуждает местная журналистка Раиса Данилова.
Некоторые предполагают, что Асылханова могли похитить.
— Явно криминальная ситуация. Несколько дней человек не выходит на связь. Скорее всего, парня похитили, — предположил в беседе с «Комсомольской правдой» ветеран юргинского уголовного розыска, пожелавший остаться анонимным.
В итоге 8 апреля следователи решили возбудить уголовное дело по статье об убийстве — это стандартная практика, которая предоставляет правоохранителям больше средств для поисков пропавших. Также глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе поисков. Доклад представит исполняющий обязанности руководителя следственного управления по Кемеровской области Павел Курочкин. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
Другую загадочную пропажу расследуют в Челябинской области, где две недели искали 19-летнюю Елизавету Овчинникову. Она отправилась в соседний дом к бабушке и исчезла. 15 февраля ее нашли мертвой за 1,5 километра от дома. Тело находилось в сидячем положении посреди поля.