Наплевал на помощь дочке, не платил ипотеку: в Петербурге женщина убила бывшего супруга, потерявшего работу из-за алкоголизма

В Санкт-Петербурге местная жительница убила бывшего супруга из-за того, что он не платил ипотеку. Как сообщает «КП-Петербург», тело мужчины было обнаружено в квартире на Петергофском шоссе.
В ходе допроса женщина рассказала, что после расставания была вынуждена платить за квартиру, в которой жил ее бывший муж. Она также сама воспитывала их общую дочку.
«Он жил для себя, наслаждался. Наплевал на помощь дочке, не платил ипотеку и коммуналку за квартиру», — пояснила женщина.
Пара поженилась в 2010 году, купила квартиру и ожидала появления ребенка. Однако в последние годы у бывшего мужа петербурженки появились серьезные проблемы с алкоголем. Из-за этого он потерял работу, но продолжил жить в их общей квартире.
После предъявления улик, женщина созналась в убийстве экс-супруга, сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Жительнице Петербурга может грозить от 6 до 15 лет колонии.
