Житель Волжского тайно вынес из магазинов техники товаров на 109 тыс. рублей

В Волгоградской области осужден житель Волжского, который воровал из магазинов «ДНС» и «М. Видео» бытовую и музыкальную технику, а также наушники. Общая сумма похищенного составила более 109 тысяч рублей.
Как сообщили в объединённой пресс-службе судов региона, за пять эпизодов краж ему назначено наказание в виде 1 года лишения свободы в колонии-поселении. Также осужденный должен возместить ущерб.
Установлено, что товары он прятал в рюкзаке и спокойно через кассовую зону выходил из магазинов, без оплаты. Вину вор полностью признал.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Фото сгенерировано нейросетью.
Мы в МАХ: max.ru/v102ru Подписывайтесь!