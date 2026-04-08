Умер второй подросток, пострадавший в страшном ДТП в воронежских Лисках

Скончался еще один подросток среди пострадавших в страшной аварии в Лисках, которая произошла утром 25 марта. Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, Hyundai Genesis врезалась в опору ЛЭП. В ДТП сразу погиб 17-летний юноша, еще двое пассажиров-подростков попали в больницу с травмами. 23-летний водитель первоначально сбежал с места происшествия, не сообщив о случившемся в «скорую» и полицию, но его поймали. Тогда следователи возбудили уголовное дело из-за нарушения ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшего по неосторожности смерть человека, совершенного лицом, покинувшим место ДТП.