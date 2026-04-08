Напавшего на учителя в Добрянке подростка арестовали на два месяца

Напомним, нападение на учительницу в Добрянке Пермского края произошло утром 7 апреля. Задержанным оказался учащийся этого же учебного заведения. Пострадавшего педагога доставили в больницу, но врачи не смогли её спасти — женщина умерла от ранений. Сам школьник объяснил свой поступок тем, что преподавательница якобы его постоянно травила. Стоит отметить, что Олеся Багута была призёром соревнования «Учитель года».