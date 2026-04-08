Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Напавшего на учителя в Добрянке подростка арестовали на два месяца

Несовершеннолетнего, напавшего на учителя у школы № 5 в городе Добрянке Пермского края, заключили под стражу на два месяца. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

«Суд постановил удовлетворить ходатайство следователя, избрать меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 7 июня 2026 года», — объявила судья Свердловского районного суда Перми.

Напомним, нападение на учительницу в Добрянке Пермского края произошло утром 7 апреля. Задержанным оказался учащийся этого же учебного заведения. Пострадавшего педагога доставили в больницу, но врачи не смогли её спасти — женщина умерла от ранений. Сам школьник объяснил свой поступок тем, что преподавательница якобы его постоянно травила. Стоит отметить, что Олеся Багута была призёром соревнования «Учитель года».

