Двое подростков на мотоцикле пострадали в ДТП в Выксе

8 апреля в Выксе в аварии с двумя машинами и мотоциклом пострадали двое подростков. Об этом сообщает УГИБДД по Нижегородской области.
Примерно в 13:56 в районе дома № 46 на улице Академика Королева произошло ДТП. Проезжая через нерегулируемый перекресток, 16-летний водитель мотоцикла GR2 Optimum не уступил дорогу автомобилю «ВАЗ-21150». В результате чего произошло столкновение и машину под управлением 47-летнего мужчины вынесло на встречную полосу. Там она врезалась в легковушку Lada Vesta, за рулем которой находился 66-летний мужчина.
В результате ДТП пострадали двое несовершеннолетних — водитель мотоцикла и его 17-летний пассажир. С полученными травмами подростков госпитализировали в ЦРБ Выксы.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что автомобилист столкнулся с 17-летним самокатчиком в Дзержинске.