Генпрокуратура требует изъять имущество экс-губернатора Ростовской области Чуба

Генпрокуратура требует через суд конфисковать имущество бывшего сенатора и экс-губернатора Ростовской области Владимира Чуба. Информация опубликована в картотеке Октябрьского районного суда Краснодара, пишет «КП-Кубань».
Отмечается, что соответствующее судебное заседание назначили на 17 апреля 2026 года. Сообщается, что Владимир Чуб был губернатором Ростовской области с 1991 по 2010 год и членом Совета Федерации в 1990-х.
Генпрокуратура подала иск об обращении в доход государства имущества 12 ответчиков, включая экс-политика и бизнесменов. Основанием служит закон о контроле за расходами чиновников. В списке находятся: депутат Заксобрания Краснодарского края Борис Юнанов и основатели завода «Юг Руси» Сергей Кислов, Василий Кислов.
Ранее KP.RU сообщил, что ГП требует изъять в доход государства имущество экс-замглавы Минтранса Семенова. Отмечается, что бывший чиновник мог приобретать предметы роскоши на неподтвержденные доходы.