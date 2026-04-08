Напавшего на учителя школы в Добрянке подростка заключили под стражу

В городе Добрянка Пермского края, подростка, напавшего на учителя одной из местных школ, заключили под стражу. Об этом говорится в решении Свердловского районного суда Перми.
«Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 7 июня 2026 года», — сообщил судья.
Ранее KP.RU сообщал, что инцидент произошел ранним утром 7 апреля. Учащийся девятого класса напал с ножом на свою классную руководительницу на крыльце школы. Пострадавшая женщина была госпитализирована, однако из-за полученных травм скончалась через несколько часов после произошедшего.
Позднее сотрудники правоохранительных органов задержали напавшего на педагога подростка. Мотивы школьника, обстоятельства и детали произошедшего устанавливаются.