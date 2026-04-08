Человека зажало в машине из-за ДТП с несколькими автомобилями на западе Москвы

На проспекте Багратиона на западе столицы столкнулись несколько автомобилей. В результате случившегося в одной из машин зажало человека, на данный момент его достают спасатели. Об этом в среду, 8 апреля, сообщило агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на осведомленный источник.