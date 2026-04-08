Человека зажало в машине из-за ДТП с несколькими автомобилями на западе Москвы

На проспекте Багратиона на западе столицы столкнулись несколько автомобилей. В результате случившегося в одной из машин зажало человека, на данный момент его достают спасатели. Об этом в среду, 8 апреля, сообщило агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на осведомленный источник.
Кроме того, в 400 метрах от аварии произошло еще одно ДТП с участием двух автомобилей марки Mercedes, в результате чего пострадал один человек, передает агентство.
В тот же день автомобиль марки Lexus врезался в жилой многоквартирный дом, расположенный на Большой Грузинской улице в центре Москвы. В результате столкновения пострадал один человек.
5 апреля на Волгоградском проспекте в районе пересечения с Люблинской улицей произошла авария с участием нескольких автомобилей. В связи со случившемся были заняты правый и левый ряды в сторону области, а движение транспорта было затруднено на 1,5 километра.