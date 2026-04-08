Москвич пригрозил поджогом захламленной квартиры, не желая общаться с приставами

Неплательщик в Южнопортовом районе Москвы пригрозил поджогом своей захламленной квартиры, отказываясь общаться с представителями Федеральной службы судебных приставов. Об этом в среду, 8 апреля, сообщил Telegram-канал Shot.
Прибывшие на место приставы и полицейские хотели провести профилактическую беседу с мужчиной. Но москвич, отказавшись открыть дверь, начал угрожать самоподжогом. После вскрытия экспертам пришлось расчищать квартиру от многолетних накоплений мусора, в которых нашлись и живые голуби. Мужчина пояснил, что подбирает и выхаживает больных птиц с улицы. Он признался, что готов убить человека ради голубей.
— Дядьке предложили работу дворником за 80 тысяч рублей в месяц, чтобы он смог погасить долги за коммуналку, но тот отказался и пожаловался на паховую грыжу. В итоге все уехали, а мужичок потащил всё добро обратно в квартиру, — говорится в публикации.
Пропавшую еще пять лет назад жительницу Санкт-Петербурга нашли в квартире в Красногвардейском районе, где накануне обнаружили тело ее пожилой матери. Петербурженку нашли во время затянувшейся на несколько дней расчистки жилья, до потолка забитого мусором.