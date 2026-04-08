В Ростове 27-летняя женщина умерла в больнице после родов

В Ростове после смерти роженицы в больнице возбудили уголовное дело.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону выясняют обстоятельства внезапной смерти 27-летней местной жительницы. Молодая женщина умерла в одной из городских больниц вскоре после родов. Трагедия не осталась без внимания — региональный Следком уже возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Сейчас следователи по крупицам восстанавливают картину произошедшего.

— Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося, а также лиц, допустивших нарушения, повлекшие смерть женщины, — пояснили в ведомстве.

Ход расследования уголовного дела контролирует прокуратура.

