В Ростове 27-летняя женщина умерла в больнице после родов

В Ростове-на-Дону выясняют обстоятельства внезапной смерти 27-летней местной жительницы. Молодая женщина умерла в одной из городских больниц вскоре после родов. Трагедия не осталась без внимания — региональный Следком уже возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Сейчас следователи по крупицам восстанавливают картину произошедшего.
— Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося, а также лиц, допустивших нарушения, повлекшие смерть женщины, — пояснили в ведомстве.
Ход расследования уголовного дела контролирует прокуратура.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.