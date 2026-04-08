В Ростовской области 27-летняя пациентка скончалась после родов

Следователи в Ростовской области возбудили уголовное дело по факту смерти 27-летней пациентки в медучреждении после родов. Об этом сообщается в MAX СУ СК России по региону.
По данным ведомства, уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности».
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, которые помогут установить обстоятельства произошедшего, а также лиц, допустивших нарушения.
Отмечается, что точную причину ЧП поможет определить судебно-медицинская экспертиза.
Как сообщили в министерстве здравоохранения Ростовской области, в связи с трагическим случаем в родильном доме города Новочеркасска проводится внеплановая проверка. О ее результатах будет сообщено дополнительно.