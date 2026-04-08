Хакер взломал суперкомпьютер в КНР и месяцами копировал оттуда военные документы

Вычислить взломщика удалось после того, как он начал продавать полученные сведения на интернет-площадках. Среди прочего там выставлены военные документы. По этой информации аналитики пришли к выводу, что утечка была серьёзной. Хакерской атаке подвергся Национальный суперкомпьютерный центр в китайском городе Тяньцзине. Его клиентами числятся почти 6 тысяч компаний, в том числе военные предприятия и научные учреждения.
Как утверждает CNN, там же держали свою информацию крупнейший китайский производитель авиационных вооружений Aviation Industry Corporation of China и Оборонный научно-технический университет, относящийся к Минобороны КНР. Хакер именует себя FlamingChina. Он не просто взломал сервер Центра, но и месяцами копировал оттуда данные, оставаясь незамеченным для службы безопасности.
Ранее в США раскрыли мошенническую схему северокорейских IT-специалистов, внедрявшихся по поддельным документам в крупные концерны страны ради похищения коммерческой информации и получения миллионов долларов. Обманутыми оказались около 300 американских компаний. Помогала таким IT-специалистам гражданка США Мари Чепман и гражданин Украины Александр Диденко. Они оформляли подложные документы для трудоустройства, а также втирались в доверие к руководству фирм и уверяли в необходимости нанимать таких работников на удалёнку.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.