Ричмонд
+11°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хакер взломал суперкомпьютер в КНР и месяцами копировал оттуда военные документы

Один из государственных китайских суперкомпьютеров подвергся атаке со стороны хакера. Злоумышленник пробрался в базу конфиденциальных данных и выкрал оттуда петабайты важной информации (петабайт — это квадриллион байтов). Об этом сообщает CNN со ссылкой на экспертов.

Источник: Life.ru

Вычислить взломщика удалось после того, как он начал продавать полученные сведения на интернет-площадках. Среди прочего там выставлены военные документы. По этой информации аналитики пришли к выводу, что утечка была серьёзной. Хакерской атаке подвергся Национальный суперкомпьютерный центр в китайском городе Тяньцзине. Его клиентами числятся почти 6 тысяч компаний, в том числе военные предприятия и научные учреждения.

Как утверждает CNN, там же держали свою информацию крупнейший китайский производитель авиационных вооружений Aviation Industry Corporation of China и Оборонный научно-технический университет, относящийся к Минобороны КНР. Хакер именует себя FlamingChina. Он не просто взломал сервер Центра, но и месяцами копировал оттуда данные, оставаясь незамеченным для службы безопасности.

Ранее в США раскрыли мошенническую схему северокорейских IT-специалистов, внедрявшихся по поддельным документам в крупные концерны страны ради похищения коммерческой информации и получения миллионов долларов. Обманутыми оказались около 300 американских компаний. Помогала таким IT-специалистам гражданка США Мари Чепман и гражданин Украины Александр Диденко. Они оформляли подложные документы для трудоустройства, а также втирались в доверие к руководству фирм и уверяли в необходимости нанимать таких работников на удалёнку.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
