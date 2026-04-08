В Ростовской области объявлена беспилотная опасность

В Ростовской области вечером 8 апреля объявили угрозу атаки БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области вечером в среду, 8 апреля, была объявлена беспилотная опасность. Соответствующее предупреждение от РСЧС получили жители региона через мобильные приложения и СМС-рассылку.

Экстренные службы настоятельно рекомендуют жителям Дона соблюдать правила безопасности. Тем, кто находится на улице, нужно покинуть открытые участки и зайти в ближайшее здание, подземный переход или на парковку.

Напомним, что минувшей ночью, 8 апреля, силы ПВО уже отражали атаку беспилотников на Донской регион. По данным губернатора Юрия Слюсаря, БПЛА были уничтожены в районе Донецка, а также в Каменском и Белокалитвинском районах. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.

