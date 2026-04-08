Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Лесном легковушка сбила двух семилетних девочек на «зебре»

В Лесном под колесами легковушки оказались две девочки.

Источник: региональная Госавтоинспекция

В Лесном водитель ВАЗ-21140 сбил двух семилетних девочек на регулируемом пешеходном переходе. ДТП произошло днем 8 апреля на улице Мира, в районе дома № 5. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

— В результате наезда дети получили телесные повреждения. После осмотра врачами у девочек диагностированы многочисленные ушибы, с которыми они госпитализированы в травматологическое отделение, — уточнили в региональной Госавтоинспекции.

Полицейские установили, что девочки переходили проезжую часть и заканчивали движение по переходу при смене сигналов пешеходного светофора. За рулем легковушки находился 29-летний мужчина с десятилетним стажем вождения. За это время он 33 раза привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. В момент аварии мужчина был трезв. Он рассказал полицейским, что не заметил детей.

По факту случившегося проводится проверка.