В Лесном легковушка сбила двух семилетних девочек на «зебре»

В Лесном водитель ВАЗ-21140 сбил двух семилетних девочек на регулируемом пешеходном переходе. ДТП произошло днем 8 апреля на улице Мира, в районе дома № 5. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.
— В результате наезда дети получили телесные повреждения. После осмотра врачами у девочек диагностированы многочисленные ушибы, с которыми они госпитализированы в травматологическое отделение, — уточнили в региональной Госавтоинспекции.
Полицейские установили, что девочки переходили проезжую часть и заканчивали движение по переходу при смене сигналов пешеходного светофора. За рулем легковушки находился 29-летний мужчина с десятилетним стажем вождения. За это время он 33 раза привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. В момент аварии мужчина был трезв. Он рассказал полицейским, что не заметил детей.
По факту случившегося проводится проверка.