Росгвардейцы задержали женщину за дебош в хостеле на востоке Москвы

«Сотрудники вневедомственной охраны задержали 44-летнюю жительницу Перми, устроившую дебош в одном из хостелов на ул. Монтажная. По прибытии наряда росгвардейцев управляющий заведения пояснил, что женщина находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения. Отказ персонала заселить еe спровоцировал приступ агрессии: посетительница перешла на нецензурную брань, угрожала физической расправой администратору и в порыве ярости сломала стул», — сказали в ведомстве.