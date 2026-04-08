На территории бывшего мясокомбината на Аллее Смелых загорелась трава

Комплекс городской скотобойни на Аллее Смелых, 80 был принят в эксплуатацию в 1895 году и располагался в бывшей деревне Розенау — южном пригороде Кёнигсберга. Выбор места был обусловлен удобной транспортной логистикой: рядом проходила дорога с твердым покрытием (ныне Аллея Смелых) и линии Восточной и Южной железных дорог. Строительство нового предприятия было связано с необходимостью вывести устаревшую и не отвечающую санитарным требованиям скотобойню из центра города.