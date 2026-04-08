Уголовное дело возбудили после массовой гибели попугаев в Ленобласти

Уголовное дело по факту массовой гибели попугаев в частном контактном зоопарке возбудили в Ленинградской области. Об этом в среду, 8 апреля, сообщили в СУ СК России по региону.
— Следственным отделом по городу Всеволожск СУ СК России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия и предметов, используемых в качестве оружия), — сказано в сообщении.
В Telegram-канале ведомства добавили, что по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Главный врач ветеринарной клиники, ветеринар-орнитолог Михаил Голояд рассказал, что здоровью выживших птиц в настоящее время ничего не угрожает.
— Четыре попугая были в очень тяжелом состоянии, лежали на дне клетки, с трудом могли сидеть. Одна птица — корелла, — к сожалению, погибла этой ночью, — передает слова специалиста «Известия».
Ранее в СМИ появилась информация, что в одном из контактных зоопарков Ленинградской области более 50 попугаев, предположительно, погибли от отравления. Его руководители считают, что это могли сделать конкуренты заведения. По словам сотрудников, в какой-то момент у всех присутствовавших начались проблемы со здоровьем: люди начали задыхаться и кашлять, а птицы падали замертво. Работники предполагают, что яд мог быть распылен через открытое окно снаружи.