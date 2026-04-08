Уголовное дело возбудили после массовой гибели попугаев в Ленобласти

Ранее в СМИ появилась информация, что в одном из контактных зоопарков Ленинградской области более 50 попугаев, предположительно, погибли от отравления. Его руководители считают, что это могли сделать конкуренты заведения. По словам сотрудников, в какой-то момент у всех присутствовавших начались проблемы со здоровьем: люди начали задыхаться и кашлять, а птицы падали замертво. Работники предполагают, что яд мог быть распылен через открытое окно снаружи.