За долг в 25 млн рублей у волгоградца отобрали иномарку с красивым номером

В областном центре судебные приставы разыскали машину, которую житель Городища прятал, пытаясь избежать ее ареста. Подробностями поделились в пресс-службе УФССП по Волгоградской области.
Skoda Yeti с красивым госномером из трех единиц сотрудники ведомства разыскивали из-за того, что ее владелец накопил долгов на 25 миллионов рублей. Мужчина не заплатил полмиллиона рублей налоговых обязательств, и около 24,5 миллионов задолжал банкам, а также различным физическим лицам.
Ограничения на выезд за границы страны, регистрацию транспортных средств и арест банковских счетов должника ничего не дал, а от встреч с судебным приставом мужчина уклонялся. Однако во время одного из рейдов на парковке в Ворошиловском районе обнаружилась его иномарка. Машину арестовали и готовят к продаже с торгов.
