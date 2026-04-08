Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За долг в 25 млн рублей у волгоградца отобрали иномарку с красивым номером

Автомобиль приставам пришлось искать с помощью регулярных рейдов и повезло им на одной из парковок.

В областном центре судебные приставы разыскали машину, которую житель Городища прятал, пытаясь избежать ее ареста. Подробностями поделились в пресс-службе УФССП по Волгоградской области.

Skoda Yeti с красивым госномером из трех единиц сотрудники ведомства разыскивали из-за того, что ее владелец накопил долгов на 25 миллионов рублей. Мужчина не заплатил полмиллиона рублей налоговых обязательств, и около 24,5 миллионов задолжал банкам, а также различным физическим лицам.

Ограничения на выезд за границы страны, регистрацию транспортных средств и арест банковских счетов должника ничего не дал, а от встреч с судебным приставом мужчина уклонялся. Однако во время одного из рейдов на парковке в Ворошиловском районе обнаружилась его иномарка. Машину арестовали и готовят к продаже с торгов.

Ранее «АиФ-Волгоград» рассказывал, куда отправляются автомобили, которые конфисковывают у любителей нетрезвого вождения.